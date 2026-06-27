В Мурманской области в День молодежи нельзя купить алкоголь

27 июня в Мурманской области нельзя купить алкоголь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня, когда в Мурманской области отмечается День молодежи, на сутки вводится «сухой закон».

«В магазинах области действуют ограничения на продажу спиртного», - рассказали в министерстве туризма и предпринимательства Кольского Заполярья.

26 июня в Мурманской области зафиксировали технический сбой в Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), что привело к временной приостановке продажи алкогольной продукции.

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