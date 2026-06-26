В Мурманской области из-за сбоя временно приостановили продажу алкоголя

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26 июня в Мурманской области зафиксировали технический сбой в Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), что привело к временной приостановке продажи алкогольной продукции.
На данный момент проблема устранена.
«Технический сбой в работе ЕГАИС, приведший к временной приостановке розничной продажи алкоголя на территории региона, полностью ликвидирован. Реализация алкогольной продукции в розничных точках Мурманской области идет в обычном режиме. Жителей и гостей региона благодарим за понимание в период проведения технических работ», - рассказали в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.
Там же напомнили, что 27 июня, когда отмечается День молодежи, купить алкоголь в розницу будет нельзя - праздник входит в перечень дат с «сухим законом» в Мурманской области.
Напомним: жителям Мурманской области рассказали, можно ли купить бензин в канистру на фоне ограничений на АЗС.
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