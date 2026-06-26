В День молодежи в Мурманске и Мурмашах будет работать выездной «Пост здоровья»

Все желающие смогут сдать анализы на опасные болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День молодежи, 27 июня, в Мурманской области пройдет выездная профилактическая акция «Пост здоровья».

В 13.00 она будет работать на Семеновском озере в Мурманске, а в 16.00 - в Мурмашах, ул. Энергетиков, 1 (дом культуры).

«В программе:проверка уровня кислорода в крови, экспресс-тестирование: уровень глюкозы в крови (риск диабета); вирусные гепатиты В и С; анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Консультация врача по результатам обследования. Всех желающих приглашают пройти экспресс-обследование и получить рекомендации по сохранению и укреплению здоровья», - рассказали в минздраве Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области внедряют новый стандарт единого расписания, который должен исключить ситуации, при которых пациентам приходится «ловить» свободные номерки, чтобы попасть к врачу.

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