Жителям Мурманской области не придется «ловить» свободные номерки к врачам

Записаться к врачу можно разными способами: через портал polarmed.ru, кол-центр, также в медучреждениях появятся QR-коды для прямой записи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области внедряют новый стандарт единого расписания, который должен исключить ситуации, при которых пациентам приходится «ловить» свободные номерки, чтобы попасть к врачу.

Ранее глава региона поручил проанализировать работу первичного звена, чтобы понять, где есть трудности и какие способы их решения существуют. Так, региональный сервис управления записью изучил более 500 тысяч выданных номерков и выявил недостатки: 25% составили неявки пациентов, а еще 172 тысяч слотов (35%) остались свободными.

«При анализе доступности мы выявили ряд системных проблем: номерки выкладывались только утром, вечером и в субботу приемов практически не было, а доля неявок достигала 25%. Мы это исправили. По сути, новый стандарт единого расписания уже заработал: 50% медицинских слотов ежедневно публикуется в 8:00, а оставшиеся 50% талонов появляются в системе случайным образом с 12:00 до 13:00. Это исключает пиковые нагрузки при записи. Кроме того, для работающего населения выделено не менее 15% слотов в вечернее время (с 14:00 до 20:00), а также организованы рабочие субботы», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на еженедельном оперативном совещании.

Записаться к врачу можно разными способами: через портал polarmed.ru, кол-центр, также в медучреждениях появятся QR-коды для прямой записи. А администраторов регистратур обяжут информировать пациентов о свободных номерках по вечерам и в выходные дни.

Напомним: 13 января 2025 года в Мурманской области стартовала комплексная программа дистанционного мониторинга здоровья, к которой подключился НМИЦ им. В. А. Алмазова. Северянам с артериальной гипертензией и сахарным диабетом в поликлиниках выдают умные тонометры, глюкометры, а родителям детей с ЛОР-нарушениями – умные видеокамеры для наблюдения. За почти полтора года дистанционным мониторингом здоровья воспользовались почти 18 тысяч взрослых и детей в Кольском Заполярье.

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