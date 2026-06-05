18 тысяч жителей Мурманской области прошли дистанционный мониторинг здоровья

За почти полтора года дистанционным мониторингом здоровья воспользовались почти 18 тысяч взрослых и детей в Кольском Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 января 2025 года в Мурманской области стартовала комплексная программа дистанционного мониторинга здоровья, к которой подключился НМИЦ им. В. А. Алмазова. Северянам с артериальной гипертензией и сахарным диабетом в поликлиниках выдают умные тонометры, глюкометры, а родителям детей с ЛОР-нарушениями – умные видеокамеры для наблюдения.

За почти полтора года дистанционным мониторингом здоровья воспользовались почти 18 тысяч взрослых и детей в Кольском Заполярье. Технология позволяет не только наблюдать за состоянием здоровья пациентов с заболеваниями, но и предвосхищать, если нужна госпитализация, корректировка лечения и вмешательство врача.

«Мы адаптируемся к непростым условиям Арктической зоны, чтобы сделать медицинскую помощь более комфортной. Помимо этого, ведется активная проактивная работа: через Единый контакт-центр и поликлиники мы адресно приглашаем на диспансеризацию тех, кто не посещал врача более двух лет. А к маломобильным пациентам для проведения всех необходимых обследований специалисты выезжают прямо на дом», — рассказал заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Напомним: минздрав Мурманской области сообщил о создании в регионе в рамках проекта «На Севере – малыш» единого регистра беременных. В нем будет автоматически накапливаться актуальная информация о будущих мамах для своевременного мониторинга и оказания помощи, передача данных от медучреждения к медучреждению, контроль за маршрутизацией пациенток.

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