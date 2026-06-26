У границы Мурманской области заметили самолеты НАТО

Два дня подряд у границ Мурманской области замечали самолеты НАТО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У границ Мурманской области в течение двух дней замечают противолодочные самолеты НАТО.

«24 июня около 16 часов в район Кольского полуострова прибыл патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon MRA1 британских ВВС. Он вылетел с авиабазы Лоссимут в Шотландии, пролетел над Данией и Балтийским морем, после чего двигался вдоль российской границы в направлении Мурманской области, а затем вернулся на базу», - пишет сайт «Хибины.ру».

Около 11 утра 25 июня к Кольскому полуострову вылетел Boeing P-8A Poseidon с норвежской авиабазы в Харстаде.

Такие полеты не редкость. Так, утром 10 февраля у границ Мурманской области зафиксировали активность авиации стран НАТО. По данным сервиса Flightradar24, шведский и норвежский разведывательные самолеты кружили вблизи Кольского полуострова.

Напомним: «НАТО так делать боится» - о чем рассказывали гостям на большом десантном корабле «Александр Отраковский».

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