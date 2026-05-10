«НАТО так делать боится». О чем рассказывали гостям на большом десантном корабле «Александр Отраковский»

8 и 9 мая у морского вокзала стоял большой десантный корабль «Александр Отраковский», который открыли для посещения в честь Дня Победы.

Его построили в Польше в 1977 году, спустя год он вошел в состав флота. Сначала имел наименование «БДК-55», с 9 мая 2001 года - «Александр Отраковский», в честь героя России генерал-майора Александра Ивановича Отраковского.

В Мурманске сложилась традиция открывать в честь 9 Мая боевые корабли, чтобы на них могли подняться и взрослые, и дети. «Александр Отраковский» принял таких гостей впервые. На его борту организовали выставку.

Посетители могли освоить азбуку Морзе и передать сообщение, примерить на себя водолазное снаряжение, каким пользовались много лет назад (полная экипировка весит 80 килограммов!), узнать, что входит в паек солдата, как выглядит военная форма разных лет, какие артефакты Великой Отечественной войны находят до сих пор и как выглядит современное оружие.

Также представители флота рассказывали о подлодках, которые сейчас защищают водные рубежи России. С их мощью другим странам конкурировать сложно.

«Вот наши подводные "охотники" на подлодки - подлодки со звериными названиями, например, "Гепард". Россия проводит учения и боевые походы, проверяя, как подлодки могут использовать всю силу своего оружия. НАТО так не делает - боится», - объясняли гостям представители флота.

За два дня корабль «Александр Отраковский» посетило несколько тысяч человек.

Посетители корабля могли увидеть, какие артефакты Великой Отечественной войны находят на кольской земле.

Вес такого водолазного костюма - 80 килограммов.

