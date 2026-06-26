«Пробыли менее 15 минут, но насчитали сутки». Посетители парковки в аэропорту «Мурманск» попали в неприятную ситуацию

Терминал показал, что северянка якобы была на территории аэропорта более суток. Фото: Мария

Посетитель аэропорта «Мурманск» столкнулся с неприятной ситуацией - ему пришлось заплатить за бесплатное время парковки.

«Рано утром 26 июня отвезла родных. На территории аэропорта пробыла менее 15 минут, когда парковка бесплатная, но выехать не смогла: терминал показал, что я должна оплатить парковку, 1300 рублей, - якобы я находилась на территории аэровокзала более суток», - рассказала «КП»-Мурманск» мурманчанка Мария.

Так было около шести утра, решить на месте ситуацию не удалось, северянке пришлось внести нужную сумму и уехать. В службе поддержки «Мурманска» по парковке ей сообщили, что дистанционно вернуть деньги нельзя, нужно обязательно вернуться в аэропорт и написать заявление на возврат денег.

«Насколько это выгодно мне с учетом потраченного времени и бензина?» - рассуждает Мария.

Напомним: летом 2026 года будут внесены корректировки в расписание поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно, - их количество сократят. Коснется это и состава, который соединяет Мурманск и Севастополь.

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