Жителям Мурманской области рассказали, кто сможет получать выплату в 1000 рублей ежемесячно

Получателям социальной выплаты будут переводить тысячу рублей ежемесячно. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская областная Дума приняла в окончательной редакции изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Так, расширен список получателей социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей (с последующей индексацией суммы).

«К новым категориями отнесены участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги (не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаками: "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Напомним: в Мурманской области с 1 июля вырастет размер регионального материнского капитала на 4% - новая сумма составит 155 348,09 рубля вместо 149 373,16 рубля. Об этом сообщает правительство Кольского Заполярья. Индексацию по данной выплате и ряду других социальных выплат проведут по поручению губернатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru