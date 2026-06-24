В Мурманской области с 1 июля увеличится размер регионального маткапитала

Размер материнского регионального капитала в Мурманской области проиндексируют на 4%. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с 1 июля вырастет размер регионального материнского капитала на 4% - новая сумма составит 155 348,09 рубля вместо 149 373,16 рубля. Об этом сообщает правительство Кольского Заполярья.

Индексацию по данной выплате и ряду других социальных выплат проведут по поручению губернатора.

«Индексация затронет более 15 видов выплат. Их получают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, «дети войны», почетные доноры, семьи с детьми, многодетные семьи, а также специалисты, работающие в сельской местности», - рассказали в правительстве Мурманской области.

Напомним: с 1 июля в Мурманской области будет расширен список получателей ежемесячной дополнительной выплаты - речь о сотрудниках полиции.

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