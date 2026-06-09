Полицейские в Мурманской области будут получать ежемесячную допвыплату

Список сотрудников полиции, получающих допвыплату, расширен. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Мурманской области будет расширен список получателей ежемесячной дополнительной выплаты - речь о сотрудниках полиции.

Как уточнили в министерстве региональной безопасности Мурманской области, по поручению губернатора, в него войдут сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, конвойной службы и изолятора временного содержания.

«Новая мера поддержки коснется еще 84 сотрудников. Они будут получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это решение станет не только реальной финансовой помощью для полицейских и их семей, но и позволит укрепить кадровый состав ведомства», – рассказал губернатор Андрей Чибис.

Сейчас допвыплату получают уже порядка 500 человек.

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