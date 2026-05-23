В Мурманской области неработающим пенсионерам компенсируют дорогу к месту отдыха раз в два года.

Среди социальных преимуществ Крайнего Севера есть компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Работающие северяне могут получить ее раз в два года, а что насчет пенсионеров? О тонкостях получения такой выплаты для находящихся на заслуженном отдыхе рассказал управляющий ОСФР по Мурманской области Вадим Корнов.

— Кто из пенсионеров-северян имеет право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно?

— Она предоставляется неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности и постоянно проживающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Важно, чтобы гражданин не работал как на момент поездки, так и на дату обращения за компенсацией. Это касается не только трудовых отношений с работодателем, но и статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого.

— Насколько востребована эта мера поддержки среди жителей Мурманской области?

— Компенсация проезда остается одной из самых востребованных мер социальной поддержки в регионе. Ежегодно за ней обращаются более 30 тысяч пенсионеров. Наиболее популярным остается вариант, когда пенсионер самостоятельно приобретает билеты, а после возвращения получает возмещение расходов.

— Какими способами можно получить компенсацию?

— Сегодня предусмотрены два варианта. Первый — оформление специальных талонов до поездки. Их можно бесплатно обменять в кассе на железнодорожные или авиабилеты. Второй — компенсация уже после поездки, когда пенсионер предоставляет подтверждающие документы, и Отделение Социального фонда по Мурманской области возмещает расходы на проезд.

— Как работает система с талонами на проезд?

— Пенсионеру необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Мурманской области или в МФЦ. При себе достаточно иметь паспорт. После рассмотрения заявления гражданину выдаются специальные талоны, которые можно обменять в кассе на билеты. Железнодорожные билеты оформляются до ближайшей станции к месту отдыха в пределах России. Авиабилеты предоставляются по направлениям, предусмотренным государственным контрактом.

В этом году Отделение СФР по Мурманской области заключило контракт с авиакомпанией «Аэрофлот» на перевозку пенсионеров, имеющих право на компенсацию проезда. Благодаря этому расширена география перелетов. Теперь пенсионеры могут воспользоваться компенсацией при поездках в Сочи, Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Минеральные Воды. Это делает отдых для северян более доступным и удобным. Обменять авиационные талоны на билеты можно в офисе продаж «Аэрофлота» в Мурманске по адресу: проспект Ленина, дом 43.

— Как можно подать заявление на компенсацию расходов после возвращения из отпуска?

— Сделать это можно лично в клиентской службе Отделения Социального фонда по Мурманской области или в МФЦ. Но наиболее удобный способ — подача заявления через портал «Госуслуг». В этом случае пенсионеру достаточно прикрепить сканы необходимых документов и отправить заявление дистанционно.

— Как рассчитывается период, в течение которого пенсионер может повторно воспользоваться этой мерой поддержки?

— Компенсация предоставляется один раз в два календарных года. Отсчет начинается с 1 января года, в котором была произведена выплата. Например, если пенсионер подал заявление 1 октября 2025 года, и компенсация была перечислена 20 октября, следующий раз он сможет обратиться с заявлением только с 1 января 2027 года.

— Можно ли получить компенсацию за поездку, совершенную ранее, например, в 2024 году, если заявление подается сейчас?

— Да, это возможно, если на момент поездки и на дату обращения пенсионер являлся неработающим. При этом важно предоставить необходимые документы, подтверждающие поездку.

— Как осуществляется компенсация, если пенсионер путешествовал на личном автомобиле?

— В этом случае необходимо предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС, а также чеки с автозаправочных станций. Компенсации подлежат фактические расходы на топливо, однако в пределах установленных норм расхода топлива и не выше стоимости аналогичного маршрута железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне.

Если в поездке участвовали оба супруга, имеющие право на компенсацию, она предоставляется только одному из них.

— Возможна ли компенсация, если автомобиль оформлен на родственника?

— Да, это возможно. Главное условие — пенсионер должен иметь право пользоваться данным транспортным средством, например, по доверенности. Автомобиль может принадлежать как родственнику, так и другому лицу.

— Предусмотрена ли компенсация, если пенсионер отдыхал за пределами России?

— Да. В этом случае компенсируется стоимость проезда по территории Российской Федерации — до ближайшего транспортного узла: аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала или морского порта. Если международный билет включает российский участок маршрута, необходимо предоставить документ с указанием стоимости этой части поездки.

— Авиабилеты каких перевозчиков подлежат компенсации?

— Компенсации подлежат билеты российских авиакомпаний, а также перевозчиков стран Евразийского экономического союза — Республики Беларусь, Казахстана, Армении и Киргизии. В отдельных случаях возможно возмещение расходов на перелет иностранной авиакомпанией, если рейсы российских перевозчиков и авиакомпаний стран ЕАЭС отсутствовали либо билеты на них были недоступны на дату вылета.

— И в завершение расскажите, где жители региона могут получить дополнительную консультацию?

— Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.

Кроме того, жители региона могут обратиться в клиентские службы Отделения СФР по Мурманской области. Адреса клиентских служб и график их работы размещены на региональной странице официального сайта Социального фонда России.

