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НовостиОбщество26 июня 2026 11:30

Оленья Губа стала населенным пунктом морской доблести

Депутаты Мурманской областной Думы единогласно проголосовали за присвоение Оленьей Губе почетного звания
Ника СВЕТЛОВА
Депутаты поддержали инициативу присвоения почетного звания Оленьей Губе единогласно. Фото: Мурманская областная Дума

Депутаты поддержали инициативу присвоения почетного звания Оленьей Губе единогласно. Фото: Мурманская областная Дума

На последнем перед летними каникулами заседании Мурманской областной Думы депутаты единогласно поддержали присвоение Оленьей Губе звания пункта морской доблести.

Автор инициативы, спикер Сергей Дубовой рассказал, что это - признание заслуг моряков-подводников и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также укреплению престижа Военно-Морского Флота Российской Федерации.

«Жизнь поселка всегда определялась служением Отечеству, и жители Оленьей Губы своим трудом и службой внесли неоценимый вклад в укрепление морского потенциала России. Исторические факты свидетельствуют о героическом участии кораблей, базировавшихся в Оленьей Губе, в ключевых операциях Великой Отечественной войны, а также о подвигах подводников, покорявших океанские просторы и обеспечивавших безопасность рубежей нашей Родины», - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Звание города морской доблести уже имеют Североморск, Заозерск, Гаджиево, а населенного пункта морской доблести - Видяево.

Напомним: 5 мая 2008 года указом президента Полярному было присвоено звание «Город воинской славы» с пометкой, что так он отмечен «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, история Полярного тесно связана с созданием на Крайнем Севере военно-морского флота.

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