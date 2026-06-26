Оленья Губа стала населенным пунктом морской доблести

Депутаты поддержали инициативу присвоения почетного звания Оленьей Губе единогласно. Фото: Мурманская областная Дума

На последнем перед летними каникулами заседании Мурманской областной Думы депутаты единогласно поддержали присвоение Оленьей Губе звания пункта морской доблести.

Автор инициативы, спикер Сергей Дубовой рассказал, что это - признание заслуг моряков-подводников и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также укреплению престижа Военно-Морского Флота Российской Федерации.

«Жизнь поселка всегда определялась служением Отечеству, и жители Оленьей Губы своим трудом и службой внесли неоценимый вклад в укрепление морского потенциала России. Исторические факты свидетельствуют о героическом участии кораблей, базировавшихся в Оленьей Губе, в ключевых операциях Великой Отечественной войны, а также о подвигах подводников, покорявших океанские просторы и обеспечивавших безопасность рубежей нашей Родины», - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Звание города морской доблести уже имеют Североморск, Заозерск, Гаджиево, а населенного пункта морской доблести - Видяево.

Напомним: 5 мая 2008 года указом президента Полярному было присвоено звание «Город воинской славы» с пометкой, что так он отмечен «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, история Полярного тесно связана с созданием на Крайнем Севере военно-морского флота.

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