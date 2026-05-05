18 лет назад Полярный стал городом воинской славы

Губернатор Мурманской области поздравил жителей Полярного с годовщиной присвоения звания «Город воинской славы».

5 мая 2008 года указом президента Полярному было присвоено звание «Город воинской славы» с пометкой, что так он отмечен «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, история Полярного тесно связана с созданием на Крайнем Севере военно-морского флота.

«В годы Второй мировой войны в Полярном базировались основные силы Северного флота, находился главный штаб флота: здесь принимались решения о военно-морских операциях по защите конвоев союзников и морских маршрутов в восточной зоне Северного Ледовитого океана, высадках в тылу врага десантов морских пехотинцев, атаках вражеских морских коммуникаций», - добавил глава региона.

Он поздравил жителей Полярного с годовщиной присвоения почетного звания.

Напомним: на реновацию ЗАТО в Мурманской области в 2027–2030 годах направят более 50 млрд рублей. О ходе программы на заседании регионального правительства рассказал губернатор Андрей Чибис.

