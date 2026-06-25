На «Аллее памяти» в Мурманске увековечили имена троих Героев России

На мемориальной плите теперь высечены имена трех героев. Фото: администрация Мурманска

Глава Мурманска Иван Лебедев рассказал, что в преддверии 110-летия областного центра на «Аллее памяти» увековечили имена троих Героев России: Виктора Адамишина, Сергея Перца и Евгения Трундаева.

«С этой просьбой в аппарат полпреда президента обратился ветеран Николай Абрамов. Администрация города, ветеранское сообщество и МАУК «Мурманские городские парки и скверы» сработали как одна команда. Специалисты «МГПС» в кратчайшие сроки провели инвентаризацию реестра, изготовили и установили плиты, а также привели в порядок территорию вокруг мемориала», - рассказал Иван Лебедев.

Напомним: в Печенгском округе продолжается подготовка к восстановлению памятника героям-подводникам Северного флота в Лиинахамари. Ход работ обсудили во время выездного осмотра объектов, запланированных к ремонту и благоустройству.

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