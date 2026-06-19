В Лиинахамари начали работы по восстановлению памятника героям-подводникам

Планируется, что обновленный мемориал будет установлен до конца лета. Фото: администрация Печенгского округа

В Печенгском округе продолжается подготовка к восстановлению памятника героям-подводникам Северного флота в Лиинахамари. Ход работ обсудили во время выездного осмотра объектов, запланированных к ремонту и благоустройству.

В поездке приняли участие глава Печенгского округа Алексей Пеньшин, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр культуры региона Ольга Обухова.

«По итогам осмотра определены место установки и подрядчик. В округ уже доставили часть конструкций памятника и основание. Всего мемориал состоит из 17 элементов. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу», - сообщил Алексей Пеньшин.

Напомним, что памятник обрушился осенью 2020 года. На тот момент объект находился в собственности у частной компании. После этого несколько лет продолжались судебные разбирательства, связанные с земельным участком под мемориалом.

В марте этого года глава округа сообщил о завершении судебных процессов. Теперь работы по восстановлению памятника вышли на практический этап.

Планируется, что обновленный мемориал будет установлен до конца лета.

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