В Лиинахамари начали работы по восстановлению памятника героям-подводникам

В Печенгском округе продолжается подготовка к восстановлению памятника героям-подводникам Северного флота в Лиинахамари. Ход работ обсудили во время выездного осмотра объектов, запланированных к ремонту и благоустройству.
В поездке приняли участие глава Печенгского округа Алексей Пеньшин, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр культуры региона Ольга Обухова.
«По итогам осмотра определены место установки и подрядчик. В округ уже доставили часть конструкций памятника и основание. Всего мемориал состоит из 17 элементов. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу», - сообщил Алексей Пеньшин.
Напомним, что памятник обрушился осенью 2020 года. На тот момент объект находился в собственности у частной компании. После этого несколько лет продолжались судебные разбирательства, связанные с земельным участком под мемориалом.
В марте этого года глава округа сообщил о завершении судебных процессов. Теперь работы по восстановлению памятника вышли на практический этап.
Планируется, что обновленный мемориал будет установлен до конца лета.
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