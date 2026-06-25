Суд в Мурманской области не дал повысить стоимость аренды квартиры

Самого условия о том, что арендная плата может пересматриваться из-за инфляции, индекса потребительских цен или иных обстоятельств, недостаточно для одностороннего повышения платы арендодателем. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Мурманской области рассмотрел дело арендатора квартиры против арендодателя: последний хотел повысить стоимость аренды на 5% и направил квартиранту уведомление и проект допсоглашения, но тот отказался подписывать.

Суд встал на сторону арендатора, отметив, что плату нельзя повысить в одностороннем порядке, если это прямо не согласовано в договоре.

«Самого условия о том, что арендная плата может пересматриваться из-за инфляции, индекса потребительских цен или иных обстоятельств, недостаточно для одностороннего повышения платы арендодателем. Если договор не содержит условия об одностороннем изменении платы (отсутствует уведомительный порядок повышения), оснований понуждать арендатора к подписанию допсоглашения нет», - рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Мурманской области.

Напомним: в Арбитражный суд Мурманской области поступил иск от уполномоченного органа о признании «Арктиксервис - Мурманский океанариум» банкротом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru