Иван Лебедев: Мурманск превращается в настоящий цветущий оазис

Мурманск в год его 110-летия активно украшают цветами. Фото: администрация Мурманска

Мурманск летом активно украшают цветами. Как рассказал глава города Иван Лебедев, всего установлено 29 цветочниц, 168 вазонов и 251 кашпо. Растения высажены в цветниках двух паркетов и на 3 клумбах,— всего более 21 тысячи цветов.

Красоту наводят специалисты Мурманских городских парков и скверов и подростки, которые участвуют в проекте «Работа рядом».

«Их старания превращают Мурманск в настоящий цветущий оазис. На достигнутом не остановимся: впереди еще много работы, чтобы лето в столице Кольского Заполярья было ярким и незабываемым!» - рассказал Иван Лебедев.

Напомним: жители Мурманска обратили внимание, что у здания, где раньше находился боулинг-центр «Сфера» вырубили много деревьев, в основном - рябины.

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