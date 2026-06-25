Мурманскстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего за неделю

Сильнее всего в Мурманской области подорожали овощи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мурманскстат опубликовал еженедельный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Их изучают по данным из магазинов Мурманска, Апатитов и Североморска.

«С 16 по 22 июня 2026 года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 12,6%), картофель (на 11,9), морковь (на 4,3), гречневую крупу (на 2,1), яблоки (на 1,7), пшеничную муку (на 1,3), байховый черный чай (на 1,2%). Снизились цены на куриные яйца (на 5,2%), сливочное масло (на 2,7%)», - рассказали в Мурманскстате.

Напомним: в ряде российских регионов наблюдаются проблемы с продажей топлива на АЗС от частичных ограничений до отпуска бензина и дизеля только службам, обеспечивающим жизнедеятельность. Ситуацию в Мурманской области прокомментировало местное правительство.

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