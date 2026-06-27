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НовостиПроисшествия27 июня 2026 7:20

В Мурманске будут судить поджигателя машины

Пьяный житель Мурманска поджег машину незнакомого человека
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина ушел, только когда убедился, что машина горит.

Мужчина ушел, только когда убедился, что машина горит.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего северянина, Его обвиняют в поджоге.

«30 августа 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина находился в салоне автомобиля «ГАЗ 3110», принадлежащем незнакомому ему ранее потерпевшему, при помощи источника открытого огня поджег чехол сиденья автомобиля, в результате чего произошло возгорание салона», - рассказали в пресс-службе Ленинского суда.

Мужчина ушел только тогда, когда убедился, что машина горит. В итоге «ГАЗ 3110» сгорел полностью, ущерб оценили в 123 тысячи рублей.

По ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, северянину грозит до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.

Напомним: Арбитражный суд Мурманской области частично удовлетворил иск АО «Концерн «Калашников» к индивидуальному предпринимателю, снизив размер компенсации за нарушение прав на товарные знаки акционерного общества с 5 миллионов до 300 тысяч рублей.

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