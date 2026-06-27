В Мурманске будут судить поджигателя машины

Мужчина ушел, только когда убедился, что машина горит. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего северянина, Его обвиняют в поджоге.

«30 августа 2025 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина находился в салоне автомобиля «ГАЗ 3110», принадлежащем незнакомому ему ранее потерпевшему, при помощи источника открытого огня поджег чехол сиденья автомобиля, в результате чего произошло возгорание салона», - рассказали в пресс-службе Ленинского суда.

Мужчина ушел только тогда, когда убедился, что машина горит. В итоге «ГАЗ 3110» сгорел полностью, ущерб оценили в 123 тысячи рублей.

По ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, северянину грозит до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.

Напомним: Арбитражный суд Мурманской области частично удовлетворил иск АО «Концерн «Калашников» к индивидуальному предпринимателю, снизив размер компенсации за нарушение прав на товарные знаки акционерного общества с 5 миллионов до 300 тысяч рублей.

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