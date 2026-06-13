Суд Мурманской области снизил размер выплаты по иску концерна «Калашников» с 5 млн до 300 тыс.

Предприниматель продавал на маркетплейсе детское игрушечное оружие с незаконным использованием товарных знаков правообладателя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Мурманской области частично удовлетворил иск АО «Концерн «Калашников» к индивидуальному предпринимателю, снизив размер компенсации за нарушение прав на товарные знаки акционерного общества с 5 миллионов до 300 тысяч рублей.

Предприниматель продавал на маркетплейсе детское игрушечное оружие с незаконным использованием товарных знаков правообладателя.

«Истец требовал компенсацию в размере 5 миллионов рублей на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ссылаясь на широкую известность бренда и риски репутационных потерь от контрафакта. Ответчик факт нарушения не оспаривал, но просил снизить размер компенсации», - рассказали в Арбитражном суде Мурманской области.

Он учел, что нарушение со стороны ИП было совершено впервые, он добровольно убрал с продажи игрушки, также суд принял во внимание принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Поэтому размер выплаты уменьшился почти в 17 раз.

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