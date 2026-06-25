Жительницу Лувеньги подозревают в истязании дочери-подростка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
42-летняя жительница Лувеньги попала под уголовную статью - ее подозревают в истязании родной дочери.
«По данным следствия, с 2025 года она, находясь по месту жительства в алкогольном опьянении, неоднократно применяла насилие, причиняющее физические и психические страдания, к своей дочери 2012 года рождения», - рассказали в СКР по Мурманской области.
Сейчас девочка живет с отцом, а в отношении матери будет проводиться комплекс экспертиз. Северянке грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним: постоянно била и издевалась - мать из Североморска попала под уголовную статью за насилие над маленькой дочерью.
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