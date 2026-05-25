Постоянно била и издевалась. Мать из Североморска попала под уголовную статью за насилие над маленькой дочерью

Северянке грозит до семи лет лишения свободы.

31-летняя жительница Североморска стала фигурантом уголовного дела - ей вменяют п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

«Предварительным следствием установлено, что с февраля по апрель 2026 года подозреваемая, находясь в квартире на улице Гвардейской в Североморске, систематически наносила побои своей четырехлетней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Северянке грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним: Кандалакшский районный суд Мурманской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в совершении преступлений сексуального характера в отношении своей малолетней дочери.

