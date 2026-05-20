Жителя Кандалакши отправили на 15 лет в колонию за сексуальное насилие дочери

В Кандалакше мужчина совершал действия сексуального характера в отношении маленькой дочери

Кандалакшский районный суд Мурманской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в совершении преступлений сексуального характера в отношении своей малолетней дочери.

«Оценив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», - рассказали в суде.

При этом мужчина еще может обжаловать приговор.

Напомним: в Мурманской области суд вынес приговор жителю Ковдора, которого обвиняли сразу по двум уголовным статьям: действия сексуального характера и изнасилование несовершеннолетней, которая находилась в беспомощном состоянии. Мужчина трижды надругался над девочкой, которой не исполнилось и 14 лет.

