Николай Патрушев приехал с рабочей поездкой в Мурманскую область

Николай Патрушев посетил столицу Северного флота - Североморск. Фото: правительство Мурманской области

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев находится с рабочей поездкой в Кольском Заполярье. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он посетил столицу Северного флота - Североморск, где говорили о ходе реновации ЗАТО.

«Детально обсудили вопросы защиты наших интересов в Арктике, безопасности судоходства и критической инфраструктуры. Сверили часы по разработке комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, над которым мы работаем вместе с федеральным правительством и Морской коллегией. Напомню, что именно он должен стать инструментом реализации новой стратегии развития российской Арктики», - сообщил Андрей Чибис.

Как отметил Патрушев, Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав.

«Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над её Арктической зоной», - отметил Николай Патрушев.

Напомним: «На английском они все на "М"» - астронавт Менон рассказал, что мечтает о поездке в Мурманск.

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