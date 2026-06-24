«На английском они все на "М"». Астронавт Менон рассказал, что мечтает о поездке в Мурманск

Экипаж МКС ждут в гости в Мурманскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина астронавт NASA Анил Менон рассказал о местах, где хотел бы побывать. Среди них два такие, что оказаться там - задача со звездочкой. А вот одно очень доступно.

«На английском все три места [которые я рекомендую посетить] начинаются на букву "M": Мурманск, потому что я хотел бы увидеть полярное сияние, Луна и Марс», - цитирует Менона ТАСС.

На это отреагировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который сказал, что весь экипаж МКС-75 ждут в гости в Кольском Заполярье после завершения миссии.

«А все потому, что Арктика - новый космос, где Мурманская область задает орбиту развития. Посмотрим северное сияние с Земли, угостим арктической кухней, познакомим с нашим гостеприимным краем и отзывчивыми людьми!» - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске прошла встреча с космонавтом, Героем России Сергеем Авдеевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru