Июнь в Мурманске в два раза превысил норму по осадкам

Июнь 2026 года в Мурманске оказался щедрым на осадки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь еще не закончился, но уже вошел в историю метеонаблюдений в Мурманске. Месяц может стать одним из самых дождливых.

«Днем 23 июня Мурманск отметил 7 мм осадков, чем довел месячную сумму до 100 мм. Самый влажный июнь в истории города был в 1981 году (142 мм). Норма июня в Мурманске - 55 мм», - рассказал паблик «Погода в Мурманске».

Ранее май-2026 стал самым влажным в истории, показав 98 мм осадков при норме мая 37 мм.

Напомним: ждать ли жары после июньского холода? Глава мурманского УГМС рассказала, каким будет лето в Мурманской области.

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