Ждать ли жары после июньского холода? Глава мурманского УГМС рассказала, каким будет лето в Мурманской области

Лето подарит жителям Мурманской области теплые дни, но все же будет с северным характером. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Мурманской области стартовало настолько уверенно, что регион успел обновить несколько температурных рекордов. Казалось, северяне наконец дождались настоящего тепла. Но уже к середине июня погода резко испортилась: на смену солнцу пришли холодный ветер, дожди и грустные +6 за окном.

Вернется ли жара на Кольский полуостров или теплые дни уже позади? О том, каким может быть лето-2026 в Мурманской области, «КП»-Мурманск рассказала начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По словам специалиста, прогнозы мировых гидрометеорологических центров пока остаются оптимистичными: практически все модели показывают, что предстоящие летние месяцы в Кольском крае будут теплее климатической нормы.

«На сегодняшний день этот прогноз подтверждается. Однако резкие изменения погоды исключать нельзя, - отмечает Елена Сиеккинен. - Сегодня на нас очень давит ощущение холода на улице. Но если обратиться к данным наблюдений, то в первой половине июня средняя температура воздуха в регионе превысила климатическую норму более чем на два градуса».

По словам специалиста, нынешние погодные качели напрямую связаны с глобальными климатическими изменениями, которые затрагивают весь земной шар, включая Арктику.

«Мы живем в эпоху глобального изменения климата. Одной из характерных особенностей этого процесса являются резкие перепады погоды - от жары к холоду и обратно. Такие колебания мы наблюдали зимой, весной и продолжаем наблюдать сейчас. В данный момент погода в регионе находится достаточно близко к нормальным для Мурманской области значениям», - считает синоптик.

При этом даже внутри одного региона картина может быть совершенно разной. Пока мурманчане достают куртки потеплее и зонты, жители других районов наслаждаются лучами солнца. Так, 17 июня в Мурманске было всего +6+7 градусов, тогда как на востоке, в Ловозерском округе, в тот же день потеплело до +23.

С осадками ситуация еще сложнее. Если температуру современные модели прогнозируют достаточно уверенно, то дожди - нет.

«Осадки по-прежнему остаются одним из самых сложных элементов для прогнозирования. Их крайне трудно описать математически и рассчитать с высокой точностью», - объясняет специалист.

Между тем июнь уже успел отметиться внушительными объемами дождей. Только за последние сутки в Мурманске выпало около 20% месячной нормы осадков. Всего с начала месяца на западе и юге области местами количество осадков достигло 111–118% месячной нормы. В самом Мурманске этот показатель оказался еще выше: 134% от нормы июня.

Несмотря на нынешнее похолодание, синоптики не исключают, что лето еще сможет удивить северян по-настоящему жаркими днями. По словам Елены Сиеккинен, периоды жары вполне возможны, особенно в июле и начале августа. Но такая погода несет и определенные риски, прежде всего связанные с лесными пожарами.

При этом ожидать от метеорологов точного сценария на весь сезон не стоит. Возможности современной науки по-прежнему ограничены.

«Даже на десять дней вперед наука пока не способна спрогнозировать конкретные метеорологические параметры для каждого района. И дело не в том, что существующие прогнозные системы работают плохо. Просто вычислительные мощности человечества пока еще недостаточны для обработки такого огромного объема данных», - объясняет специалист.

В ближайшие дни погода в Мурманской области немного улучшится, но ее будет штормить.

По данным синоптиков, 20 июня в Норвежском море активизируется циклоническая деятельность. Из-за смены направления ветра на южное в регион начнет поступать более теплая воздушная масса, на выходных температура воздуха повысится: в Мурманске потеплеет до +17. Однако уже на следующей неделе ожидается новое похолодание - северная погода в очередной раз напоминает о своем непредсказуемом характере.

Напомним, что 2025 год вошел в число самых теплых за всю историю наблюдений в российской Арктике. Такой вывод сделали специалисты Росгидромета в ежегодном обзоре состояния климата.

Особенно заметным потепление оказалось в европейском секторе Арктики, куда входит и Мурманская область. Среднегодовая температура здесь превысила климатическую норму 1991 - 2020 годов на 2,1 градуса.

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