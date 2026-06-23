Июнь 2026 года в Мурманской области вошел в топ-3 по осадкам

Июнь 2026 года запомнится сильными дождями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года еще не закончился, но уже понятно, что он войдет в историю метеонаблюдений Мурманской области. Месяц уже попал в топ-3 по осадкам и может подняться выше.

«Ночной дождь увеличил сумму осадков с начала месяца до 116,4 мм. Мы уступаем только 1977 году (который, наверняка, обойдем) и 1981 году, до которого тянуться еще далеко», - написал 23 июня паблик «Погода в Мурманске».

А вот самым теплым этот июнь не станет, впрочем, как и самым холодным - антирекорд принадлежит 1982 году, когда средняя температура составила +4,8 градуса.

Напомним: ждать ли жары после июньского холода? Глава мурманского УГМС рассказала, каким будет лето в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С любовью к «дедушке»-маяку. Как путеводная звезда Баренцева моря стала ярче. Волонтеры завершили обновление маяка в Териберке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru