Жильцы дома в Кандалакше жалуются на невыносимые условия

Следователи Мурманской области начали процессуальную проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нерасселении аварийного дома в Кандалакше на улице Высокой. Жалоба на невыносимые условия жизни в нем поступила через Информационный центр.

«Двухэтажное здание 1938 года постройки находится в непригодном состоянии: в стенах образовались глубокие трещины, напольные перекрытия разрушаются, конструкции фундамента прогнили, из-за неисправностей инженерных коммуникаций происходят коммунальные аварии, что привело к распространению в квартирах резкого неприятного запаха», - рассказали в СКР.

Почти 10 лет назад, в 2017 году, дом признал аварийным и должны были расселить к январю 2025 года, однако благоустроенное жилье северянам так и не предоставили. Следователи Мурманской области начали процессуальную проверку.

Напомним: председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Мурманске на Молодежном проезде. Они уже несколько месяцев не могут воспользоваться лифтом.

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