В Мурманской области муниципалитеты будут сами наводить порядок на местах коммунальных работ

От неторопливых подрядчиков не будут ждать работ - город сам их сделает. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе поменяют подход к приведению в порядок территорий после коммунальных «раскопок».

«Чтобы не затягивать, город будет выполнять эти работы сам, а счета выставлять подрядчикам, которые не прибрали за собой. Поставил задачу завершить устранение текущих недочетов до 5 июля. Вопрос с дорогами держу на личном контроле», - рассказал Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области запустят новый механизм обратной связи по дорожной кампании.

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