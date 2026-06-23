На портале «Наш Север» будут принимать жалобы на состояние дорог

Не везде ремонт дорог проходит гладко. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области сейчас в самом разгаре дорожная кампания. Но не везде она идет гладко.

Так, водители жалуются, что на некоторых участках работы затягиваются, где-то создают опасные ситуации или качество процесса вызывает сомнения. Губернатор Андрей Чибис сообщил, как будут регулировать непростой вопрос.

«Чтобы оперативно реагировать на все недочеты, в ближайшее время запустим новый механизм обратной связи. На портале «Наш Север» появится специальное окно, куда каждый житель сможет прислать адрес и фото проблемного участка. В работу также берем и профильные сигналы от водителей общественного транспорта и экстренных служб», - рассказал Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области завершили работы на очередном участке автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Ремонт шел по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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