«В любой момент может произойти трагедия». В центре Мурманска стало опасно

Колонна исторического дома разрушается. Фото: Павел Стерженьков

Жители Мурманска сообщают о плачевном состоянии одного из исторических домов в самом центре города - № 63 на проспекте Ленина.

«Уже второй месяц требует срочного ремонта, разрушается колонна, и в любой момент может произойти трагедия. Администрация, Фонд капитального ремонта обещали до 8 июня привести объект культурного наследия в надлежащее состояние. Но все продолжает разрушаться», - написал на странице губернатора Мурманской области в ВК Павел Стерженьков.

В министерстве энергетики и ЖКХ региона ответили, что в ведомстве находится обращение жителя по аналогичному вопросу.

«О результатах рассмотрения проинформируем вас не позднее 30 июня дополнительно», - пояснили в министерстве.

Напомним: управляющую компанию в Мурманске проверяют следователи - процессуальная проверка проводится из-за сообщения о неудовлетворительном содержании дома.

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