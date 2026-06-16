Следователи проверяют УК в Мурманске из-за плохой работы

Как пояснили в ведомстве, в течение года УК трижды привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц госжилнадзора или уклонение от проведения проверок. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управляющую компанию в Мурманске проверяют следователи - процессуальная проверка проводится из-за сообщения о неудовлетворительном содержании дома.

«В социальных медиа размещена публикация, что в одном из домов на улице Радищева в Мурманске протекает кровля, во время дождей вода попадает в квартиры. Сообщается, что со стороны управляющей компании каких-либо действий, направленных на улучшение условий проживания, не производится», - рассказали в СУ СК России по Мурманской области.

УК может попасть под уголовную статью по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе которой будет дана правовая оценка действиям управляющей компании.

Напомним: Арбитражный суд Мурманской области вынес решение об аннулировании лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ». Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Как пояснили в ведомстве, в течение года УК трижды привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц госжилнадзора или уклонение от проведения проверок.

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