Суд аннулировал лицензию мурманской управляющей компании «ЮНИ ДОМ»

Судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Мурманской области вынес решение об аннулировании лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ». Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Как пояснили в ведомстве, в течение года УК трижды привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц госжилнадзора или уклонение от проведения проверок.

Судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее вопрос о направлении иска в суд рассматривался на заседании рабочей группы по мониторингу нарушений в сфере управления многоквартирными домами. Эта структура была создана по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

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