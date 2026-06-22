В Мурманске объем страховых взносов вырос на 28%

В первом квартале северяне оформили почти 98 тысяч договоров страхования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области зафиксировали увеличение общего объема страховых взносов до 3 миллиардов рублей, об этом сообщает региональное отделение Центробанка России. В первом квартале 2026 года прирост составил 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают аналитики, основной вклад в динамику внесло добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования): прирост составил 44% до 2 миллиардов рублей (или 66% от общего объема).

В первом квартале северяне оформили почти 98 тысяч договоров страхования.

«Лидером по количеству заключенных договоров страхования в регионе продолжает оставаться ОСАГО. Его доля в общем объеме приобретенных жителями региона страховок составила 60%. В I квартале северяне приобрели 58,8 тысячи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Сумма взносов по этому виду составила 339 миллионов рублей», – рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Напомним: отделение Банка России по Мурманской области подвело итоги по кредитованию за первый квартал 2026 года. Как показала статистика, северяне стали чаще брать банковские займы: в сравнении с таким же периодом прошлого года +29%. В первом квартале общая сумма кредитов составила 33,2 миллиарда рублей.

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