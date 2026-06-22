В правительстве Мурманской области новая кадровая перемена

Елена Семенова была в должности министра региональной минцифры два года. Фото: правительство Мурманской области

На сайте правительства Мурманской области опубликован документ об увольнении министра цифрового развития региона Елены Семеновой.

«Расторгнуть срочный трудовой договор о замещении государственной должности Мурманской области и уволить с замещаемой должности министра цифрового развития Мурманской области Семенову Елену Викторовну с 19 июня 2026 года по инициативе работника», - говорится в постановлении за подписью губернатора.

Этим же документом экс-министр исключили из состава правительства Мурманской области. Ведомство она возглавила в феврале 2024 года.

Напомним: бывший глава Мурманска Юрий Сердечкин официально представлен в новой должности - он назначен на пост заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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