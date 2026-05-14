Бывший глава Мурманска назначен замглавой Минвостокразвития

Бывший глава Мурманска Юрий Сердечкин официально представлен в новой должности - он назначен на пост заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С новым витком карьеры его поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Юрий Валерьевич - человек, который не понаслышке знает, чем живет и дышит северный край. Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике, и конечно же, нашей Мурманской области», - отметил Андрей Чибис.

Он также подчеркнул, что впереди у них - совместная работа.

В июле 2025 года Юрий Сердечкин покинул пост главы Мурманска, который занимал с весны 2022 года. Ранее сообщалось, что причиной досрочной отставки стал переход на новую работу за пределами региона.

Напомним: исполняющая обязанности министра внутренней политики Мурманской области Эвелина Макарова возглавила регисполком «Единой России». Об этом стало известно по итогам встречи с губернатором региона Андреем Чибисом, который также является секретарем регионального отделения партии.

