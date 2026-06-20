«Национальные рыбные ресурсы» требуют с мурманской компании 3 млн рублей

С мурманской рыболовецкой компании требуют почти 3 миллиона рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Мурманской области рассмотрит иск ГУП «Национальные рыбные ресурсы» к мурманской рыболовецкой компании ООО «Вестимпекс». Он подан из-за задолженности последней по услугам швартовки и отшвартовки, а также по предоставлению причала для обслуживания одного из судов.

«Размер исковых требований составляет 2,88 миллиона рублей с учетом долга и пени, исковое заявление пока не принято к производству», — сообщает «РБК Мурманск».

Напомним: в суд поступили первые иски по невыплате зарплаты в океанариуме Мурманска.

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