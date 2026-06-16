В суд поступили первые иски по невыплате зарплаты в океанариуме Мурманска

По данным региональной прокуратуры, задолженность перед работниками составила 1,8 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники океанариума в Мурманске с февраля 2026 года не получают зарплату. Ситуация так накалилась, что при участии прокуратуры северяне пошли в суд.

«В Ленинский районный суд поступили исковые заявления прокурора Ленинского административного округа Мурманска в интересах четырех сотрудников ООО «Арктиксервис-Мурманский океанариум» о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда. Исковые заявления приняты к производству», - рассказали в пресс-службе Ленинского суда.

По данным региональной прокуратуры, задолженность перед работниками составила 1,8 миллиона рублей. Деньги не получают семь человек.

Напомним: Мурманскому океанариуму, который сейчас находится на грани закрытия из-за миллионных долгов и проблем с собственником, активно помогают неравнодушные северяне. Всего за неделю жители насобирали на нужды организации полмиллиона рублей.

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