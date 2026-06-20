Мурманские гиды совершают ошибки на Беличьей тропе

Беличья тропа находится при КП-2 "Снежинка". Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аттестованный гид из Мурманска Дмитрий Бабенко предупреждает коллег от ошибки во время экскурсий на Беличьей тропе при спорткомплексе «Снежинка» в областном центре.

На днях он стал свидетелем, как гид рассказывала туристам, что здесь на скалах тоже есть загадочные рисунки, проведя параллель с петроглифами Канозера. Она предложила угадать, кого именно изобразили таинственные авторы наскальной живописи.

«Воспитание и профессиональная этика не позволили мне, проходя мимо группы, сказать о том что сколы и царапины на камне были оставлены рабочими, которые 2 года назад при помощи ломов расчищали пространство для настила тропы (я очень часто там хожу и лично наблюдал весь процесс работ)», - написал Дмитрий Бабенко в своем Telegram-канале «Курорты Кольского края».

Напомним: в Мурманске впервые привлекли к ответственности владельца хостела, который оказывал услуги без обязательной классификации. Предпринимателю назначили штраф в 300 тысяч рублей.

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