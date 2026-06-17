В Мурманске впервые оштрафовали хостел за работу без классификации

Все гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие коллективные средства размещения должны быть внесены в специальный реестр. Фото: t.me/tourism_51

В Мурманске впервые привлекли к ответственности владельца хостела, который оказывал услуги без обязательной классификации. Предпринимателю назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Нарушение выявили во время контрольной закупки. «Тайный покупатель» забронировал койко-место в двухместном номере за 800 рублей в сутки.

«Оказание подобных услуг при отсутствии у хостела классификации – прямое нарушение статьи 5.1 Федерального закона № 132 ФЗ», – прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области Андрей Удовик.

В ведомстве напомнили, что все гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие коллективные средства размещения должны быть внесены в специальный реестр. Только в этом случае их деятельность считается законной.

Проверить, работает ли гостиница или хостел легально, можно самостоятельно через реестр Росаккредитации по названию объекта или его ИНН.

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