В Ковдорском округе объяснили, почему в местных школах нет блюд из оленины

Блюда из оленины ковдорским школьникам не готовят. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В школах Мурманской области детям помимо традиционных блюд подают приготовленные из локальных продуктов, в том числе оленины. Но есть два муниципалитета, где этого нет: в Ковдорском округе и ЗАТО Островной. «КП»-Мурманск» узнала, почему.

В администрации Ковдорского округа ответили, что причин отсутствия блюд из оленины несколько. Одна из них - удаленность муниципалитета от федеральной трассы «Кола», из-за чего стоимость поставки продуктов увеличена, а закупка продуктов местных производителей (фермеров) приведет к удорожанию блюд. Другая причина - кадровая.

«Для приготовления блюд из оленины требуется обучение поваров, так как оленина требует особой технологии обработки. На сегодняшний день в образовательных организациях наблюдается кадровый дефицит среди работников, обеспечивающих школьное питание, в том числе поваров. Поэтому направлять поваров на обучение нет возможности. Включение в рацион питания обучающихся продукции из мяса северных оленей не предусмотрено и не планируется», - рассказал «КП»-Мурманск» глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

Но все же локальные продукты используются - местные школьники едят блюда из северной рыбы и ягод.

Напомним: администрация Мурманска рассказала, какая еда больше всего не нравится детям в школьных столовых.

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