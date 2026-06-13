Администрация Мурманска рассказала, какая еда больше всего не нравится детям в школьных столовых

Не все едят и блюда из локальных продуктов, например, шницель «По-мурмански» из оленины, которые подают раз в 10 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На одном из весенних заседаний Мурманской областной Думы поднималась тема школьного питания, и прозвучало, что Мурманск вошел в число муниципалитетов, где есть растет число жалоб. «КП»-Мурманск» узнала у администрации областного центра, так ли это.

«За истекший период 2025-2026 учебного года в комитете по образованию администрации города Мурманска роста числа жалоб на тему школьного питания не зафиксировано. В течение всего образовательного процесса комитет проводит мониторинг родительского контроля по питанию. По его результатам, детям в большинстве не нравятся все подливы и соусы, которые есть в меню», - рассказали в мэрии.

Не все едят и блюда из локальных продуктов, например, шницель «По-мурмански» из оленины, которые подают раз в 10 дней.

В администрации также уточнили, что изменений в подходе к питанию не было за исключением проекта «Классная карта», к которому с 1 сентября присоединятся все школы города.

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