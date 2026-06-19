Андрей Малахов подарил стобалльнице из Апатитов путевку в санаторий «Изовела»

Телеведущий Андрей Малахов поздравил выпускницу из Апатитов Александру Малышеву с блестящими результатами ЕГЭ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Андрей Малахов поздравил выпускницу из Апатитов Александру Малышеву с блестящими результатами ЕГЭ и подарил ей путевку в санаторий «Изовела».

Школьница стала одной из первых мультистобалльниц Мурманской области в этом году. Ранее она получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе, а затем показала максимальный результат и на экзамене по русскому языку.

«Гордимся такой землячкой и дарим тебе выходные в «Изовеле», чтобы ты отдохнула после напряженных экзаменов!» - обратился к выпускнице Андрей Малахов в своих соцсетях.

Напомним: в Мурманской области рекордное число стобалльников по химии и литературе за 10 лет.

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