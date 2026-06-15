В Мурманской области рекордное число стобалльников по химии и литературе за 10 лет

Всего на 100 баллов выпускной экзамен сдали 20 человек: 12 - по химии, 7 - по литературе, 1 - по истории. При этом период ЕГЭ продолжается. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мурманской области рекордное количество за последние 10 лет выпускников одиннадцатых классов сдали ЕГЭ на максимальный результат по химии и литературе.

Всего на 100 баллов выпускной экзамен сдали 20 человек: 12 - по химии, 7 - по литературе, 1 - по истории. При этом период ЕГЭ продолжается.

«Ребята, я знаю, сколько сил вы вложили в подготовку и как волновались. Вы молодцы! А мы со своей стороны продолжаем делать школы удобными и современными. Нам важно, чтобы вы хотели оставаться на Севере — работать, расти и создавать здесь свои семьи. Отдельное спасибо учителям и родителям! Ваш ежедневный труд и поддержка помогают ребятам достигать таких высот», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: мурманские школьники, которые хотят получить востребованную профессию, теперь могут поступить в колледж без дополнительных экзаменов. Регион присоединился к федеральному эксперименту, который позволит выпускникам девятых классов быстрее и легче начать обучение. Рассказываем, почему это важно и кому пригодится.

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