В Коле на Поморской набережной высадили сирень в рамках акции «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента РФ. Фото: vk.com/akolr51

Кольский округ присоединился к международной акции «Сад памяти». В Коле участники проекта высадили кусты сирени на Поморской набережной вдоль реки Туломы.

«Спустя время, когда кустарники приживутся и зацветут, жители и гости Колы смогут наслаждаться прогулками вдоль живописной набережной и вдыхать яркий цветочный аромат», - отметили в администрации округа.

В акции приняли участие глава Кольского округа Александр Лихолат, председатель Совета депутатов Павел Еремин, сотрудники администрации и работники Северного филиала Морспасслужбы.

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента РФ. Ее цель - ежегодно высаживать 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

За шесть лет к проекту присоединились миллионы добровольцев из десятков стран мира. Участники акции уже высадили более 160 млн деревьев.

Напомним: в администрации Мурманска рассказали, что ждет пересаженную в Дровяное сирень с проспекта Ленина.

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