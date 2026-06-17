В Мурманской области распространяют фейк о создании отрядов ПВО

В соцсетях распространяется поддельное постановление правительства Мурманской области о якобы создании в регионе специальных отрядов противовоздушной защиты.
Как сообщил оперативный штаб Мурманской области, опубликованный документ не соответствует действительности.
«Это – фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - отметили в ведомстве.
Жителей региона просят доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения.
Напомним: ранее в Мурманской области выявили фейк о строительстве учебно-тактических центров.
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