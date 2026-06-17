В Мурманской области распространяют фейк о создании отрядов ПВО

Жителей региона просят доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения. Фото: gov-murman.ru

В соцсетях распространяется поддельное постановление правительства Мурманской области о якобы создании в регионе специальных отрядов противовоздушной защиты.

Как сообщил оперативный штаб Мурманской области, опубликованный документ не соответствует действительности.

«Это – фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - отметили в ведомстве.

Жителей региона просят доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения.

Напомним: ранее в Мурманской области выявили фейк о строительстве учебно-тактических центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru