В Мурманской области выявили фейк о строительстве учебно-тактических центров

В документе говорится, что якобы губернатор Андрей Чибис распорядился вслед за Дагестаном создать в Кольском, Кировском районах и Печенгском округе центры для мобилизованных. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области выявили фейк - в этот раз он сделал в виде поддельного постановления правительства региона о строительстве учебно-тактических центров.

В документе говорится, что якобы губернатор Андрей Чибис распорядился вслед за Дагестаном создать в Кольском, Кировском районах и Печенгском округе центры для мобилизованных. Однако уже здесь внимательные северяне могут выявить несостыковки: Кировского района в Мурманской области нет, да и все районы уже преобразованы в округа.

«Это – фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - сообщает оперштаб Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области распространяют фейк об отмене «зарплаты мамы».

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