Татьяна Навка - из отпуска в Мурманской области: Не перестаю восхищаться!

Сейчас в Кольском Заполярье отдыхают пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и его супруга, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка. Фото: t.me/navkatatiana

Российские знаменитости все чаще выбирают Мурманскую область для отпуска. Сейчас в Кольском Заполярье отдыхают пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и его супруга, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка.

В своем Telegram-канале Навка рассказала, что вместе с близкими семья отдыхает в Мурманске и Кировске.

«Выбрались на природу посмотреть, воздухом подышать и открыть для себя еще один прекрасный уголок России! Как же здесь хорошо!!! Летом можно и рыбу половить, и морепродуктами угоститься! Какую Надя щуку поймала! Теперь все дружно загадываем ей желание . А я не перестаю восхищаться, как активно развивается внутренний туризм в России», - написала Татьяна Навка.

Она отметила, как активно развивается арктическая кухня, и вклад губернатора в развитие туризма Мурманской области.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о завершении своего краткосрочного трехдневного отпуска. В соцсетях глава региона опубликовал семейную фотографию, на которой он запечатлен вместе с супругой и сыном.

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